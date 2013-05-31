Топ-5 кращих баскетболістів України
22:55, 31 травня 2013Спорт
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Після закінчення сьомого матчу фінальної серії чемпіонату української баскетбольної Суперліги керівництвом ліги були відзначені кращі гравці всього чемпіонату, які в підсумку сформували символічну п'ятірку Суперліги 2012-2013.
Чемпіоном Суперліги сезону 2012/13 став «Будівельник» / Фото : Сегодня
Як повідомляє кореспондент УНІАН, список кращих виглядає наступним чином: Лінн Грір («Азовмаш») - Малкольм Ділейні («Будівельник») - Артур Дроздов («Будівельник») - Лео Лайонс («Будівельник») - Владан Вукосавлевич («Політехніка-Галичина »).
Таким чином, учасники фіналу плей-офф отримали пам'ятні дипломи та увійшли до символічної п'ятірки.
Найціннішим гравцем (MVP) чемпіонату став американський захисник «Будівельника» Малкольм Ділейні.
Як повідомляв УНІАН, чемпіоном Суперліги сезону 2012/13 став «Будівельник», який виграв вирішальний матч з рахунком 82:70, а разом з ним і всю серію - 4:3.
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