Членом виконкому ФІФА уперше стала жінка

Як повідомляє Russia Today, президент Футбольної асоціації Бурунді Лідія Нсекера увійшла до складу виконавчого комітету ФІФА за підсумками спеціального голосування, що відбулося сьогодні в рамках конгресу організації на острові Маврикій.

Нсекера отримала 95 голосів з 203, випередивши віце-президента Конфедерації Азіатського футболу Мяю Додд і Соню Б'єн-Еме, що представляє острови Теркс і Кайкос. При цьому обидві суперниці Нсекера також отримали почесне право працювати при виконкомі організації протягом наступного року.

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Перші в історії вибори жінки-члена виконкому ФІФА відбулися з ініціативи президента організації Йозефа Блаттера і за повної підтримки з боку інших учасників конгресу, повідомляє офіційний сайт організації.

При цьому змінилася і загальна кількість членів виконавчого комітету ФІФА - відтепер він буде складатися з 25 осіб. Крім президента і восьми віце-президентів, це ще й 16 представників різних футбольних федерацій та асоціацій.