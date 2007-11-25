Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу

Закінчилося жеребкування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 11 червня по 11 липня 2010 року в Південно-Африканській Республіці.

В Європейській зоні 53 команди діляться на 9 груп. 8 - по шість команд і одна - п`ять

Група 1. Мальта, Албанія, Угорщина, Данія, Швеція, Португалія.

Група 2. Люксембург, Латвія, Молдова, Швейцарія, Ізраїль, Греція.

Група 3. Сан-Маріно, Словенія, Словаччина, Півн. Ірландія, Польща, Чехія.

Група 4. Ліхтенштейн, Азербайджан, Уельс, Фінляндія, Росія, Німеччина

Група 5. Естонія, Вірменія, Боснія і Герцеговина, Бельгія, Туреччина, Іспанія.

Група 6. Андорра, Казахстан, Білорусь, УКРАЇНА, Англія, Хорватія.

Група 7. Фарерські о-ви, Австрія, Литва, Сербія, Румунія, Франція.

Група 8. Чорногорія, Грузія, Кіпр, Ірландія, Болгарія, Італія.

Група 9. Ісландія, Македонія, Норвегія, Шотландія, Нідерланди.

Переможці груп безпосередньо проходять до фінального турніру. Вісім кращих других місць зустрінуться між собою в стикових поєдинках.