Результати 17-го туру Чемпіонату України з футболу
20:00, 24 листопада 2007Спорт
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Львів побачив хет-трік
Закінчилися сьогоднішні матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу.
Ворскла - Закарпаття 2:0 (Главина 45, Маркоскі 55)
Шахтар - Нафтовик-Укрнафта 1:1 (Чигринський 28 - Каракевич 17 пен.)
Карпати - Таврія 4:0 (Кобін 24, Ковель 30, 54, 65)
Арсенал - Динамо 0:1 (Гіоане 45)
Нагадаємо, що вчора Чорноморець виграв 1:0 (Васкес 74) у Металурга (Д).
Завтра зустрічаються Металіст - Зоря, Металург (З) - Кривбас і Дніпро - ФК Харків.
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