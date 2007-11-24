Результати 17-го туру Чемпіонату України з футболу

Львів побачив хет-трік

Закінчилися сьогоднішні матчі 17-го туру Чемпіонату України з футболу. Ворскла - Закарпаття 2:0 (Главина 45, Маркоскі 55) Шахтар - Нафтовик-Укрнафта 1:1 (Чигринський 28 - Каракевич 17 пен.) Карпати - Таврія 4:0 (Кобін 24, Ковель 30, 54, 65) Арсенал - Динамо 0:1 (Гіоане 45) Нагадаємо, що вчора Чорноморець виграв 1:0 (Васкес 74) у Металурга (Д). Завтра зустрічаються Металіст - Зоря, Металург (З) - Кривбас і Дніпро - ФК Харків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter