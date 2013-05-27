На чемпіонаті тілоохоронців перемогла СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління державної охорони України, сьогодні в Одесі завершився XVII Чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців.

Змагання стали відбірковими перед чемпіонатом світу «Бодігард-2013», який відбудеться у вересні в Криму.

У змагання взяли участь 20 команд, зокрема УДО, СБУ, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, а також приватних охоронних структур.

Друге місце посіла команда УДО України (підрозділ, що забезпечує безпеку Президента України). На третьому місці спортсмени команди «Титан-Київ» (МВС України). У повсякденному житті учасники турніру забезпечують безпеку керівників держави, відомих політиків, митців, інших поважних осіб й простих громадян.

Змагання проходили як серед команд, так і в особистих заліках. Впродовж трьох днів (25 – 27 травня) учасники турніру подолали шість етапів: вправи рукопашного бою, забезпечення безпеки охоронюваної особи під час пішого супроводу, надання першої медичної допомоги та евакуація до автомобіля, а також стрілецькі вправи, подолання смуги перешкод на автомобілі та пошук у ньому вибухових пристроїв.

Результати оцінювали судді міжнародної та національної категорій.

Усі учасники турніру продемонстрували високий рівень професійної підготовки, удосконалили майстерність, а також обмінялись досвідом у рамках практичних семінарів.

В особистих заліках призові місця вибороли: контраварійне керування автомобілем - Олексій Чорний (УДО України), який також здобув титул «Кращий спортсмен чемпіонату»; вправи рукопашного бою - Максим Трачук (СБУ «Альфа»); швидкісна стрільба - Олексій Дуденко («Титан» Київ).

Змагання бодігардів проводяться в Україні вже 16 років. За цей час підготовлено 35 майстрів спорту України, 5 майстрів спорту міжнародного класу, 9 - національних суддів з багатоборства тілоохоронців.