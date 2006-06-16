Аргентина забила шість м`ячів збірній Сербії і Чорногорії

Збірна Аргентини з рахунком 6:0 обіграла Сербію і Чорногорію на чемпіонаті світу з футболу. Гра була зроблена в першому таймі – аргентинці розірвали оборону сербів, що вважалася перед ЧС-2006 однією з кращих в Європі, і забили три голи. Після перерви тричі відзначилися футболісти, що вийшли на заміну – 6:0.

Рахунок відкрив Максі Родрігес, який скористався своєчасною передачею Хуана Романа Рікельме (перед тим, як віддати пас, він виконав видовищний прохід). Другий м`яч забив Естебан Камб`яссо. Його удар завершив ідеальну комбінацію, в якій аргентинці показали техніку, взаєморозуміння і уміння грати п`ятою.

Третій гол на рахунку того ж Родрігеса – цього разу він замкнув простріл уздовж воріт на дальній штанзі – 3:0. Після перерви аргентинці атакували не так активно, але зуміли ще тричі порадувати своїх уболівальників. Ліонель Мессі, який вийшов на заміну, замкнув вивірений простріл, а Карлос Тевес наодинці пройшов оборону суперника і послав м`яч в дальній кут – 5:0. Останній гол на рахунку Мессі.

Таким чином, аргентинці набрали шість очок і практично забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу. Варіанти, при яких вони можуть залишитися за бортом плей-офф, є надзвичайно теоретичними. Те ж саме можна сказати і про шанси сербів продовжити боротьбу – де-факто вони вже попрощалися з чемпіонатом світу.

Лента.ру