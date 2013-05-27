Українська тенісистка Світоліна вийшла у другий раунд «Ролан Гаррос»

Як повідомляє офіційний сайт змагань, у Парижі завершився матч першого кола змагань, де на корт вийшли 36-а у світовому рейтингу Опранді і 90-а - Світоліна.

Спочатку фахівці і аналітики букмекерських контор віддавали перевагу швейцарській спортсменці.

Проте, вже на початку гри українка зуміла зробити брейк на подачі суперниці, і не упустила перевагу до кінця партії - 6:3. Втім, у другому сеті, при абсолютно рівній грі, в кінці більш поталанило Опранді, що зробила брейк за рахунку 4:4. У результаті, 6:4 і 1:1 по сетах. У вирішальному третьому сеті українка не лише не зламалася морально, але й зуміла зломити опір суперниці, дозволивши їй виграти лише один гейм - 6:1.

Таким чином, Світоліна стала першою українкою, яка виграла матч на кортах "Ролан Гаррос" у нинішньому чемпіонаті.

Раніше свої матчі першого кола програли Ілля Марченко і Юлія Бейгельзімер.

Як повідомляв УНІАН, у "Ролан Гаррос" також візьмуть участь Олександр Долгополов, Сергій Стаховський і Леся Цуренко.