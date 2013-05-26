Збірна України з пляжного футболу посіла друге місце на етапі відбору до Євроліги

Як передає кореспондент УНІАН, у змаганнях брали участь чотири команди, які упродовж трьох днів провели круговий турнір.

Сьогодні у заключному турі змагань збірна України у впертій боротьбі обіграла команду Швейцарії -4:3. Тим не менш, переможець змагань визначився достроково.

На півгодини раніше збірна Польщі здобула третю перемогу поспіль (над французами - 4:4, 1:0 по пенальті) і стала недосяжна для суперників.

Варто зазначити, що в першому турі змагань 24 травня збірна України розгромила французів з рахунком 10:0, а поляки обіграли швейцарців - 5:3. Напередодні швейцарці обіграли французів (6:5), а українці ж програли команді Польщі - 3:5.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Києві є першим з п'яти відбіркових змагань. Фінальний турнір Євроліги 8-11 серпня прийматиме Торредембара (Іспанія).