Українські волейболісти виграли у відбірковому турнірі на чемпіонат світу

Обидві команди впевнено виграли - 3:0.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перший етап відбору до ЧС серед жіночих команд збірна України проводить у ролі господарів майданчика. Турнір чотирьох збірних проходить у Луцьку.

Напередодні підопічні Гарія Егіазарова обіграли команду Албанії - 3:0. А сьогодні з таким же рахунком була переможена збірна Молдови. Українки позначили свою повну перевагу над суперницями вже в першій партії. 16 хвилин ігрового часу принесли непристойний для суперниць результат - 25:6. Щоправда, надалі молдаванки вже не дозволяли себе так принижувати, але й нав'язати боротьбу українкам не зуміли - 25:16 і 25:19.

Таким чином, після двох турів змагань у українок в активі дві перемоги. 26 травня в вирішальному матчі у боротьбі за перше місце і путівку в другий раунд відбірного турніру українки зіграють з командою Угорщини.

Чоловіча збірна України свій турнір проводить у столиці Македонії Скоп'є. Напередодні українці обіграли команду Чорногорії - 3:1, а сьогодні не залишили жодних шансів албанцям - 3:0. Тут суперник також не мав жодних шансів на перемогу, явно поступаючись українцям у класі. Тим не менш, албанці не дозволили собі принизливих поразок у окремо взятих сетах, постійно намагаючись нав'язувати боротьбу. У результаті - 25:16, 25:12, 25:16. У цій групі вирішальний матч за перше місце також пройде 26 травня. Підопічні Юрія Філіппова боротимуться за перемогу в турнірі з господарями майданчика з Македонії.

Жіночий і чоловічий чемпіонати світу з волейболу відбудуться восени 2014 року. Жіночі змагання пройдуть в Італії, а чоловічі - у Польщі.