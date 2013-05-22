«Будівельник» зрівняв рахунок у фінальній серії Суперліги

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Маріуполі проходила на тлі сенсаційного результату попередніх матчів. Кияни, у статусі переможців регулярного чемпіонату і фаворитів плей-офф несподівано програли два з трьох матчів.

Четверта гра з почтку йшла з перевагою гостей, яка збільшувалася з кожним періодом. Лише у третій 10-хвилинці "Азовмаш" зумів здобути нічию - 20:26, 16:23, 16:16 і 11:15.

Кращим гравцем у складі гостей у цьому матчі став Михайло Анісімов, який набрав 18 очок. Цікаво, що кращий бомбардир маріупольців Мирослав Радуліца набрав на п'ять балів більше - 23.

П'ятий матч серії відбудеться 26 травня в Києві, а шостий - 29-го в Маріуполі. Якщо ж знадобиться вирішальний сьомий матч, то він відбудеться в Києві 31 травня.