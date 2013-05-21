ФФУ за договірні матчі відлучатиме від спорту назавжди
ФФУ планує внести до нових дисциплінарних правил пункт про відлучення від спорту на все життя за договірні матчі.
Федерація футболу України планує внести до нових дисциплінарних правил, які знаходяться в стадії розробки, пункт про відлучення від спорту на все життя за договірні матчі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на семінарі, присвяченому викорененню корупції у футболі, повідомив перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко.
“Ми готуємо нові дисциплінарні правила ФФУ. Там будуть норми, які встановлюватимуть жорстку відповідальність за договірні матчі, включно до пожиттєвого відлучення від спорту”, - сказав він.
Крім того, за словами Стороженка, найближчими днями Федерація футболу розгляне новий статут, до якого будуть внесені правові засади боротьби з корупцією у футболі.
Водночас Стороженко зазначив, що близько двох років тому Федерація футболу розробила і подала для аналізу та затвердження зміни до Кримінального кодексу України щодо корупції у спорті, але, на жаль, додав він, цей законопроект все ще перебуває на стадії розгляду.
“Ми розуміємо, що корупція знищує спорт як такий”, - наголосив Стороженко, зауваживши, що ФФУ підтримує вимоги УЄФА у частині прозорості фінансової діяльності у футболі.