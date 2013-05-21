ФФУ за договірні матчі відлучатиме від спорту назавжди

Федерація футболу України планує внести до нових дисциплінарних правил, які знаходяться в стадії розробки, пункт про відлучення від спорту на все життя за договірні матчі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на семінарі, присвяченому викорененню корупції у футболі, повідомив перший віце-президент ФФУ Сергій Стороженко.

“Ми готуємо нові дисциплінарні правила ФФУ. Там будуть норми, які встановлюватимуть жорстку відповідальність за договірні матчі, включно до пожиттєвого відлучення від спорту”, - сказав він.

Крім того, за словами Стороженка, найближчими днями Федерація футболу розгляне новий статут, до якого будуть внесені правові засади боротьби з корупцією у футболі.

Водночас Стороженко зазначив, що близько двох років тому Федерація футболу розробила і подала для аналізу та затвердження зміни до Кримінального кодексу України щодо корупції у спорті, але, на жаль, додав він, цей законопроект все ще перебуває на стадії розгляду.

“Ми розуміємо, що корупція знищує спорт як такий”, - наголосив Стороженко, зауваживши, що ФФУ підтримує вимоги УЄФА у частині прозорості фінансової діяльності у футболі.