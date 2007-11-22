ФК Динамо (Київ) змінить не тільки тренера, а й акціонерів

ВАТ "Футбольний клуб "Динамо" Київ" перетворено на ТОВ "Футбольний клуб "Динамо" Київ".

Як зазначено в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті ДКЦПФР, відповідне рішення було ухвалене на загальних зборах акціонерів ВАТ 20 листопада.

Статутний капітал новоствореного ТОВ становитиме 171 млн. 990 тис. грн. ТОВ "ФК "Динамо" Київ" виступає правонаступником майнових і немайнових прав і обов`язків реорганізованого шляхом перетворення ВАТ "ФК "Динамо" Київ" з моменту його державної реєстрації.

Право на обмін акцій ВАТ "ФК "Динамо" Київ" на частини в статутному фонді товариства, яке створюється в результаті реорганізації, мають всі акціонери, які володіють акціями ВАТ "ФК "Динамо" Київ" на дату ухвалення рішення про реорганізацію (тобто станом на 20.11.2007 р.).

Акціонери мають право обміняти відсоток акцій, що належить їм, у статутному фонді ВАТ "ФК "Динамо" Київ" на відповідну частку в статутному фонді ТОВ "ФК "Динамо" Київ".

Таким чином, засновник ТОВ одержує у власність частку (як у відсотках, так і в грошовому виразі) в статутному фонді ТОВ, яка дорівнює сумарній номінальній вартості акцій ВАТ, що належать йому.

Також на зборах було ухвалено рішення про викуп власних акцій емітентом у разі зверенення акціонерів з відповідною вимогою.

Викуп акцій здійснюється з метою захисту прав акціонерів ВАТ "ФК "Динамо" Київ", які цього вимагають, у разі, якщо ці акціонери не голосували за ухвалення загальними зборами рішення щодо реорганізації шляхом перетворення і звернулися до товариства з письмовою заявою. Дата початку викупу - 21.11.2007 р. Дата закінчення викупу - 27.11.2007 р. включно. Номінальна вартість акції ВАТ "ФК "Динамо" Київ" становить 1 000 грн. Викуп акцій здійснюється за ціною, яка визначається за домовленістю сторін, але не нижче за номінальну вартість акції.

Станом на 20 листопада 2007 року, 10 і більше відсотками акцій ВАТ "ФК "Динамо" Київ" володіють такі акціонери: Валентин ЗГУРСЬКИЙ, Ігор СУРКІС. ВАТ "ФК "Динамо" Київ" не володіє викупленими акціями власної емісії.