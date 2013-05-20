Курченко заявляє, що на наступний сезон у «Металіста» ще амбітніші плани

Як сказав Курченко, клуб чекають серйозні посилення, необхідні для гідного виступу в Лізі Чемпіонів.

"На наступний сезон будемо більш амбітні, будемо радитися з Маркевичем, Красніковим, Воликом і вирішимо, що потрібно зробити. Готові до посилення. До Ліги чемпіонів треба серйозно підсилюватися, розуміємо, що не хочемо просто увійти і вийти з цього турніру", - сказав Курченко після перемоги Металіста на Дніпром, пише Чемпіонат.соm.

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Наскільки серйозними будуть підсилення в команді поки не зрозуміло, але новий президент заявив, що готовий витратити на ці цілі досить велику суму.

"Я купив успішний клуб, мотивуємо менеджерів, і вони показують результати. Готові витратити 100 мільйонів? Так, купуємо стадіон за 70 мільйонів. Після заняття другого місця будемо підсилюватися до Ліги чемпіонів", - сказав Курченко.