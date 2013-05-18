Говерла вилітає з Прем'єр-ліги

Сьогодні відбулися три матчі 29-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в центральному з яких ужгородська «Говерла» не зуміла на своєму полі обіграти луцьку «Волинь» - 1:1, ставши другою командою слідом за запорізьким «Металургом» , яка після закінчення сезону залишить Прем'єр-лігу і опуститься в нижчий дивізіон.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч команд, які займали до цього туру 14-е і 15-е місця в турнірній таблиці, був вельми принциповим. У разі перемоги, команда з Закарпаття могла впритул наблизитися до суперника (на відстань одного очка) і тоді доля прописки в елітному дивізіоні вирішувалася б в останньому турі, в заочному протистоянні «Говерли» та «Волині». Але, в підсумку все вирішилося в очній боротьбі. Гра видалася гострою, драматичною і зайво грубою. У підсумку, суддя показав 10 жовтих карток і одну червону. Разом з тим, більш творчий футбол спочатку показували господарі поля. І на початку другого тайму атаки «Говерли» увінчалися успіхом. На 50-й хвилині В'ячеслав Чурко в черговий раз пройшов по правому флангу і зумів віддати пас від лінії воріт до лінії воротарського, де набіг Мірко Райчевіч пробив по порожніх воротах - 1:0.

Після цього господарі різко змінили свою гру, намагаючись більше думати про оборонні дії, ніж про творчі. До 83-ї хвилини «Говерлі», хоч і з труднощами, але вдавалося стримувати натиск гостей. Щоб потягнути час, тренер ужгородців навіть зробив заміну, відправивши відпочивати автора гола М. Райчевіча. Раніше, до речі, був замінений і В. Чурко, який віддав гольовий пас. Але, всі ці хитрощі, не принесли бажаного результату. За сім хвилин до фінального свистка арбітра гравець «Волині» Ерік Бікфалві подав зі штрафного, а Душан Савіч, який відірвався від опікуна, в дотик переправив м'яч над воротарем - 1:1.

Після цього пристрасті продовжували кипіти на полі до останньої секунди. Підігрівав їх і арбітр в полі, що додав до основного часу 6 хвилин. Тим не менше, нічого путнього «Говерлі» створити не вдалося. Матч закінчився цілком логічною нічиєю.

В інших матчах дня київський «Арсенал» обіграв на своєму полі полтавську «Ворсклу» з рахунком 2:1, а криворізький «Кривбас» - львівські «Карпати» - 3:2. Таким чином, за тур до фінішу змагань УПЛ, «Волинь» ділить з «Карпатами» 13-14 місця. У обох команд по 26 очок. У «Говерли», що знаходиться на 15-му місці, 22 бали і вона вже ніяк не зможе піднятися вгору.