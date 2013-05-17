ЗМІ: Шева може очолити «Мілан»
16:03, 17 травня 2013Спорт
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Футболіст Андрій Шевченко, який минулого літа завершив свою кар'єру, ввійшов до списку з чотирьох екс-гравців «Мілана», які наприкінці цього сезону можуть прийти на зміну Массиміліано Алегрі й очолити клуб.
Шевченка включили до списку кандидатів на посаду тренера "Мілана", пишуть ЗМІ
Як повідомляє низка італійських ЗМІ, крім Шевченка на цю посаду претендує нинішній наставник академії «россо-нері» Філіппо Індзагі, й Кларенс Зєєдорф і Дженнаро Гаттузо, які виступають у чемпіонатах Бразилії та Швейцарії відповідно.
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Раніше італійські ЗМІ поширили інформацію про те, що нинішній тренер «Мілана» Алегрі може очолити «Рому».
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Шевченко відмовився від пропозиції очолити збірну України. Незабаром він відправився на тренерські курcи, які проходять у Києві, для отримання відповідної ліцензії від Федерації футболу України.
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