ЗМІ: Шева може очолити «Мілан»

Як повідомляє низка італійських ЗМІ, крім Шевченка на цю посаду претендує нинішній наставник академії «россо-нері» Філіппо Індзагі, й Кларенс Зєєдорф і Дженнаро Гаттузо, які виступають у чемпіонатах Бразилії та Швейцарії відповідно.

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Раніше італійські ЗМІ поширили інформацію про те, що нинішній тренер «Мілана» Алегрі може очолити «Рому».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Шевченко відмовився від пропозиції очолити збірну України. Незабаром він відправився на тренерські курcи, які проходять у Києві, для отримання відповідної ліцензії від Федерації футболу України.