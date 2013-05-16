Лейтенант одеської міліції стала чемпіонкою Європи з карате

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно повідомленню, старший інспектор сектора кадрового забезпечення Іллічівського міськвідділу міліції Серьогіна на чемпіонаті Європи з карате, який завершився в Будапешті (Угорщина) кілька днів тому, завоювала золоту медаль.

У чемпіонаті брали участь 460 каратистів національних федерацій з 50 європейських країн. Серьогіна виступала у ваговій категорії до 61 кг, в якій брали участь 30 каратистів.

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«У першій сутичці з великою перевагою 5:0 вона виграла в представниці з Англії, потім отримала перемогу і в другій сутичці над іспанською каратисткою з рахунком 2:0. У третьому - з рахунком 1:0 добилася переваги над суперницею з Ізраїлю і пройшла до наступного кола. У півфіналі Сереьогіна зустрілася із спортсменкою з Боснії та Герцеговини. Аніта не підвела і цього разу. Правильна тактика, непереборне бажання бути у фіналі відкрило в неї друге дихання, і з рахунком 2:1 наша каратистка перемогла. У фіналі Аніта зустрілася з каратисткою з Сербії, яку також перемогла з рахунком 2:1», - повідомили у відділі.

В главку уточнили, що, таким чином, вперше в історії України 22-річна Серьогіна завоювала чемпіонське звання за версією WKF.

Наголошується, що у Серьогіної великий досвід участі в міжнародних змаганнях з карате подібного рівня. З 2008 року вона щорічно проходить відбір до національної збірної і захищає честь України на чемпіонатах Європи і світу. Серьогіна - багатократна чемпіонка України, а також призер і переможець низки міжнародних турнірів. У травні 2012 року в Іспанії вона посіла друге призове місце і здобула срібну медаль.