Презентували логотип юнацького Євробаскету

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне гасло турніру - "Злети назустріч виклику" - представив віце-прем’єр міністр України Олександр Вілкул.

Він наголосив, що проведення знакових спортивних заходів відкриває Україну для Європи та світу.

"Для країни-організатора великі спортивні змагання - це не лише свято спорту, це ще й можливість відкрити себе світові, також це елемент бренду, складова позитивного іміджу країни", сказав Вілкул.

Коментуючи нову емблему турніру, він зазначив: Логотип турніру увібрав у себе елементи української культури, частинку наших традицій та душі, гостинності, яку Україна продемонструє гостям та учасникам турніру. Динамізм цього лого відповідає прагненням молодих спортсменів самовіддано боротися і досягати мети, приймати виклик, щоб стати кращими".

Президент Федерації баскетболу України Олександр Волков, у свою чергу, зупинився на спортивному аспекті майбутнього свята: "Ми зробимо все можливе, щоб гідно підготувати українську команду 16-річних баскетболістів та потішити вітчизняних вболівальників, адже баскетбол - дуже яскрава та емоційна гра".

Про історію створення логотипу та гасла турніра розповів директор Євробаскета-2015 Маркіян Лубківський: «Ми звернулись до португальского агентства Brandia Central, оскільки мали досвід успішної співпраці з ними під час футбольного Євро-2012. Агентство провело унікальну роботу з вивчення давніх українських символів, традицій та образотворчого мистецтва. Зокрема, традиції писанкарського мистецтва і лягли в основу створення цього логотипа».

Як зазначив один із дизайнерів логотипу португалець Мігель Віан, "Україна - країна з багатими традиціями та унікальним культурним спадком, який і надихнув авторів на створення цього образу та гасла. До того ж, українці - амбітна та динамічна нація, яка з гордістю дивиться у майбутнє та прийматиме ще одну велику спортивну подію, щоб знову продемонструвати світові свою старанність та наполегливість в досягненні мети".

Як повідомляв УНІАН, юнацький Чемпіонат Європи з баскетболу (U-16) відбудется у київському Палаці спорту з 8 по 18 серпня.