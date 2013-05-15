Челсі - переможець Ліги Європи

Бенфіка - Челсі 1:2 (Кардосо 68 пен. - Торрес 59, Іванович 90+3)

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, матч в Амстердамі став яскравим за змістом з безліччю гольових моментів і відкритою грою з боку обох команд, що зазвичай не властиво матчам такого рангу, як фінал єврокубків.

Більшу частину ігрового часу перевагу мав португальський клуб, що було несподівано. Все ж таки англійський клуб в цьому сезоні виступає в статусі найсильнішого в Європі, чинного володаря трофею Ліги чемпіонів, здобутого минулого року. Більше того, вибувши з боротьби в головному за значимістю єврокубковому турнірі (програвши місце в плей-офф донецькому «Шахтарю»), лондонці не стали грати абияк в Лізі Європи, дійшовши в результаті до фіналу. Зрозуміло, у вирішальному матчі вони тим більше не збиралися грати абияк.

Утім, у вирішальному матчі, перевага португальців спочатку було дуже великою. Їх атаки йшли одна за одною, і лише помилки при ударах по воротах зберігали нічийний рахунок на табло. Періодично «Челсі» рятував воротар Петр Чех.

Так тривало весь перший тайм і початок другого. А на 59-й хвилині рахунок несподівано відкрив ... англійський клуб. Воротар лондонців вибив м'яч у центральне коло, Хуан Мата відпасував Фернандо Торресу, іспанський легіонер «Челсі» його підхопив, обіграв захисника й воротаря і точно пробив у сітку - 1:0.

Більше того, після забитого гола «Челсі» міг кілька разів скористатися явною розгубленістю гравців «Бенфіки» і збільшити перевагу. Але свої шанси англійці згаяли, а на 68-й хвилині помилився гравець лондонського клубу Сезар Аспілікуета, який зіграв рукою у власному карному майданчику. Пенальті чітко реалізував Оскар Кардосо - 1:1.

До кінця основного часу залишалося більше 20 хвилин. Команди атакували, але всі їхні зусилля були марні. І коли здавалося, що суперники так і не зможуть довести свою перевагу один над одним без овертайму, а може і серії пенальті, в доданий арбітром час Браніслав Іванович приніс «Челсі» перемогу дуже красивим голом. Після подачі з кута поля він головою по високій дузі переправив м'яч у дальній кут - 2:1.