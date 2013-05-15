«Будівельник» виграв перший матч фіналу Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Києві проходила у впертій боротьбі і з перемінним успіхом. Маріупольці з перших хвилин вирішили приголомшити безумовно кращу команду України на даний момент, якщо виходити з підсумків регулярної першості і результатів виступів у єврокубках. Перша чверть закінчилася з перевагою гостей у десять очок - 24:14.

Після двохвилинної паузи кияни зуміли взяти себе в руки і кардинально змінити розстановку сил на майданчику. Другу чверть вони виграли з різницею в 14 балів, вийшовши вперед у загальному рахунку на 4 очки - 42:38.

Проте, суперник не побажав так легко віддавати перемогу і після великої перерви знову домінував на майданчику. Третю 10-хвилинку маріупольці виграли з перевагою в п'ять балів, знову вийшовши вперед у загальному рахунку - 59:58. Адже третя чверть у баскетболі вважається ключовою.

Тим не менш, в даному конкретному матчі, ключовою виявилася заключна 10-хвилинка. Кияни вийшли на майданчик мобілізованими до межі і не залишили супернику жодних шансів, навіть незважаючи на те, що на майданчику йшла відкрита гра. Суперники куди більше уваги приділяли атаці, ніж обороні. У підсумку, результативність чверті була на дуже високому рівні - 31:23.

Кращим гравцем у складі господарів майданчика став литовський легіонер Дайнюс Шаленга, який набрав 23 очки. Цікаво, що кращий у складі гостей американець Лінн Грір набрав на два балу більше - 25.

Таким чином, рахунок серії став 1:0 на користь «Будівельника».

Як повідомляв УНІАН, другий матч фінальної серії також пройде в Києві 17 травня.