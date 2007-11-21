Кабмін додав грошей на Євро-2012

У схваленому на сьогоднішньому засідання Кабінету Міністрів проекті держбюджету на 2008 рік витрати на фінансування підготовки і проведення Євро-2012 збільшено на 900 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

За його словами, відповідна сума становить 3,9 млрд. грн., тоді як в колишньому проекті вона становила 3 млрд. грн.

Зокрема, збільшено фінансування програм з будівництві швидкісних доріг, мостових переходів і транспортних розв`язок у Києві.

М.АЗАРОВ вважає, що ті, хто говорить про те, що Україна «прохолодно ставиться до підготовки до чемпіонату, просто не знають реального стану справ». «Насправді Україна дуже активно працює, і питання тут навіть не в грошах, за великим рахунком, а питання в швидкій розробці проектно-кошторисної документації і створенні бази, яка дозволить швидкими темпами реалізувати достатньо великі для України обсяги з підготовки до Євро-2012. Темпи, які є, цілком достатні, щоб у 2012 році гідно зустріти цей європейський чемпіонат», - сказав М.АЗАРОВ.