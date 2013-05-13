Українські стрілки повертаються з етапу Кубка світу з трьома срібними медалями
13:26, 13 травня 2013Спорт
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У Форт-Беннінгу (США) завершився другий етап Кубка світу з кульової стрільби, де українські спортсмени завоювали три медалі.
Олег Омельчук завоюдвав Україні третє срібло/ Фото: issf-sports.org
Як повідомляє офіційний сайт змагань, в останній день змагань українець Олег Омельчук став срібним призером у стрільбі з малокаліберного пістолета з відстані 50 м.
Переможець, серб Андрія Златіч, випередив нашого спортсмена на 2,5 балу. Замкнув трійку медалістів росіянин Володимир Ісаков.
Як повідомляв УНІАН, раніше Омельчук завоював срібло у стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 м. Таку ж нагороду завоював і Роман Бондарук, який показав другий результат у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 м.
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