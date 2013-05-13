Українські стрілки повертаються з етапу Кубка світу з трьома срібними медалями

Як повідомляє офіційний сайт змагань, в останній день змагань українець Олег Омельчук став срібним призером у стрільбі з малокаліберного пістолета з відстані 50 м.

Переможець, серб Андрія Златіч, випередив нашого спортсмена на 2,5 балу. Замкнув трійку медалістів росіянин Володимир Ісаков.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омельчук завоював срібло у стрільби з пневматичного пістолета з дистанції 10 м. Таку ж нагороду завоював і Роман Бондарук, який показав другий результат у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 м.