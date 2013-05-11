Володимир Кличко піднявся на одну сходинку в рейтингу найкращих боксерів світу

Рейтинг складається без зважання на вагову категорію спортсменів.

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA і WBO Володимир Кличко після перемоги над Франческо П'янетою піднявся на 4-е місце. Перша трійка залишилася без змін.

Також примітно, що в списку з'явилися два новачки - мексиканці Сауль Альварес і Абнер Марес, які витіснили Роберта Герреро і Ноніто Донейра, пише sovsport.ru.

Повний список виглядає так:

1. Флойд Мейвезер (США, напівсередня і перша середня вагові категорії).

2. Андре Уорд (США, друга середня вага).

3. Хуан Мануель Маркес (Мексика, перша напівсередня і напівсередня вага).

4. Володимир Кличко (Україна, суперважка категорія).

5. Абнер Марес (Мексика, напівлегка вага).

6. Едріен Бронер (США, легка вага).

7. Серхіо Мартінес (Аргентина, середня вага).

8. Менні Пакьяо (Філіппіни, напівсередня вага).

9. Тімоті Бредлі (США, напівсередня вага).

10. Сауль Альварес (Мексика, перша середня вага).