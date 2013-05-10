Металіст розібрався з Зорею

У Луганську завершився стартовий матч 28-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в якому харківський «Металіст» виграв у «Зорі» - 3: 1.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був перший матч харків'ян після перемоги над київським «Динамо» і виходу на чисте друге місце в турнірній таблиці. І, в першу чергу, було цікаво подивитися як «Металіст» впорається з нервовою напругою, що виникла після того, як у команди з'явився реальний шанс виграти срібні медалі та путівку в Лігу чемпіонів УЄФА. Гості з самого початку позначили свою перевагу. А на 21-й хвилині перетворили перевагу в грі на перевагу в рахунку. Марлос зробив передачу на Хав'єра, а той на Сосу, удар якого припав під саму дальню штангу - 1:0.

Після цього моменту гравці обох команд ще багато атакували, але до кінця першого тайму змінити рахунок так і не змогли. При цьому, один луганчанин Желько Любеновіч створив більше гостроти, ніж усі гравці «Металіста» разом узяті.

Початок другого тайму виявилося куди більш багатим на події ніж весь перший. Вже на 48-й хвилині Яник Болі зрівняв рахунок. А через дві хвилини суддя призначив пенальті у ворота господарів поля за порушення правил на Марко Девічеві. 11-метровий реалізував Хав'єр Клейтон - 1:2.

Після цього знову пішла відкрита гра з безліччю моментів біля воріт обох команд. До певного часу це не приносило результату, а на 71-й хвилині долю матчу вирішив Соса. Вілліан зробив м'яку передачу в район 11-тиметрової позначки, звідки Соса класним ударом з літа забив м'яч у ворота луганчан - 1:3.

Таким чином, харків'яни здобули чергову перемогу і збільшили відрив від «Динамо» в турнірній таблиці до шести очок. Правда, у киян є гра в запасі. У кожному разі, для того, щоб гарантувати собі друге місце за підсумками чемпіонату, «Металісту» досить набрати 4 очки в останніх двох матчах.