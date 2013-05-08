Чорноморець вийшов у фінал Кубка України

Чорноморець - Дніпро 2:1 (Фонтанельо 62, Матос 68 - Матеус 6).

***

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гості активно почали матч і вже на 6-й хвилині забили гол. Євген Коноплянка з лівого флангу верхи відправив м'яч ближче до лінії воротарського, там Роман Зозуля виграв м'яч у захисників «Чорноморця» і прострілив на бразильця Матеуса, який вже бив у порожні ворота - 1:0.

Надалі команди почали грати на зустрічних курсах, по черзі атакуючи ворота одна одної. Не бракувало на полі і грубих дій. Так, у боротьбі за м'яч зіткнулися одесит Артем Старгородський та гравець «Дніпра» Ян Лаштувка і обидва опинилися на газоні. У підсумку, дніпропетровцю заміна знадобилася практично одразу, а його опонентові - за 15 хвилин. Що стосується продуктивних дій в атаці, то обидві команди до перерви так і не змогли відзначитися.

Другу половину гри набагато активніше почали вже одесити. Щоправда, швидкий гол їм забити не вдалося, але вже до середини другого тайму вони повели в рахунку. Зрівняти результат на 62-й хвилині зумів Пабло Фонтанельо. Після удару Сергія Політило м'яч відскочив до Сито Рієри, і той навісив прямо на голову Фонтанельо, який ударом головою переправив м'яч у сітку воріт - 1:1. А за шість хвилин Френк Джа Джеджу скинув м'яч на ногу Леонардо де Матосу, і той ударив у дальній кут - 2:1.

У кінцівці матчу одесити грали на утримання рахунку. Втім, штурм воріт «Дніпру» не вдався. Прекрасно відіграв у цьому матчі воротар одеситів Дмитро Безотосний, а коли і він не міг допомогти своїй команді, гравці «Дніпра» потрапляли в штангу або били повз ворота.

Таким чином команда Романа Григорчука гарантувала собі участь в єврокубках, а у фіналі, який відбудеться 22 травня у Харкові, одесити зіграють проти донецького "Шахтаря".