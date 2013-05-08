Юрій Сьомін очолив ФК "Габала"

Як повідомляє сайт azerifootball.com, Сьомін стане вже четвертим наставником "Габали" за поточний сезон. Команда розпочала чемпіонат під керівництвом Фатіха Кавлака, якого у листопаді змінив Раміз Мамедов, він місяць тому поступився капітанським містком Луїсу Арагону на тимчасовій основі. Про деталі угоди з 66-річним тренером не повідомляється. Поки відомо лише, що Сьомін прибуде до Азербайджану найближчим часом.

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У київському "Динамо" Сьомін працював з 8 грудня 2007 року. Він двічі приводив команду до звання чемпіонів України (2008, 2009), але 26 травня 2009 року підписав контракт з московським "Локомотивом", в якому до цього працював як наставник понад 20 років. 29 листопада 2010 року рада директорів московського клубу зняла Сьоміна з посади. 23 грудня 2010 року Сьомін підписав новий контракт з київським "Динамо" терміном на 3,5 року. Проте 24 вересня 2012 року його було відправлено у відставку після серії невдач київського клубу. Команда з великої поразки від французького "ПСЖ" стартувала в груповому раунді Ліги чемпіонів і протягом кількох днів двічі з великим рахунком програла донецькому "Шахтарю" - у чемпіонаті та Кубку України.