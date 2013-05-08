Юрій Сьомін очолив ФК "Габала"
Новим тренером азербайджанського футбольного клубу "Габала" став російський фахівець Юрій Сьомін, який до вересня 2012 року очолював київське "Динамо".
Як повідомляє сайт azerifootball.com, Сьомін стане вже четвертим наставником "Габали" за поточний сезон. Команда розпочала чемпіонат під керівництвом Фатіха Кавлака, якого у листопаді змінив Раміз Мамедов, він місяць тому поступився капітанським містком Луїсу Арагону на тимчасовій основі. Про деталі угоди з 66-річним тренером не повідомляється. Поки відомо лише, що Сьомін прибуде до Азербайджану найближчим часом.
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У київському "Динамо" Сьомін працював з 8 грудня 2007 року. Він двічі приводив команду до звання чемпіонів України (2008, 2009), але 26 травня 2009 року підписав контракт з московським "Локомотивом", в якому до цього працював як наставник понад 20 років. 29 листопада 2010 року рада директорів московського клубу зняла Сьоміна з посади. 23 грудня 2010 року Сьомін підписав новий контракт з київським "Динамо" терміном на 3,5 року. Проте 24 вересня 2012 року його було відправлено у відставку після серії невдач київського клубу. Команда з великої поразки від французького "ПСЖ" стартувала в груповому раунді Ліги чемпіонів і протягом кількох днів двічі з великим рахунком програла донецькому "Шахтарю" - у чемпіонаті та Кубку України.