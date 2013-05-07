Польський боксер хоче зірвати бій Кличко - Повєткін

Польський суперважкоатлет Анджей Вавжик, який 17 травня проведе бій проти «звичайного» чемпіона світу за версією WBA Олександра Повєткіна, заявив, що переможе росіянина і зірве проведення бою Повєткіна з "суперчемпіоном" за цією версією українцем Володимиром Кличком.

Як повідомляє сайт ringpolska.pl, Вавжик заявив: "У «любителях» Повєткін виграв все, що можна виграти. Він дуже хороший боєць, чемпіон світу, проте він не рівня Кличку. Останні два або три роки все тільки і чують, що «буде бій Повєткіна з Кличком», але все постійно зривається з тієї чи іншої причини... Моє завдання - зробити так, щоб цей поєдинок так і не відбувся. Я знаю, що Олександр захоче перевести наш бій в площину бійки, силового боксу. І найкращою моєю тактикою не вплутуватиметься в бійку, бути мобільним і швидким, якщо треба буде битися (рубатися) – отже, битимуся. До Москви я полечу без думки про те, що Повєткіна треба буде нокаутувати, щоб там перемогти. Для мене немає різниці, як його перемогти, - лише б привезти пояс WBA до Польщі".

Як повідомляв УНІАН, якщо Повєткін переможе Вавжика, то восени на нього чекатиме поєдинок проти Володимира Кличка.

У свою чергу Кличко вже зробив останній крок до бою з росіянином, перемігши 4 травня італійця Франческо П’янету.