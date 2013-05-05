Збірна України з футболу програла Росії у матчі юнацького Євро-2013

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, в першому таймі команди придивлялися одна до одної, на полі точилася рівна гра з невеликою перевагою підопічних Олександра Головка.

На удар Гасіліна на 20-й хвилині гри українці відповіли не менш небезпечними «пострілами» Зінченка і Вачіберадзе наприкінці першої 45-хвилинки.

У дебюті другого тайму російська збірна заграла агресивніше в атаці і забила гол, який на рахунку Ходжаніязова. На 62-й хвилині росіяни подвоїли рахунок після влучного удару Майровича після «стандарту», а третій м’яч «синьо-жовті» пропустили після контратаки суперників - перед фінальним свистком відзначився Жемалетдінов.

Свій наступний матч на Євро-2013 юнацька збірна України зіграє 8 травня з командою Італії.