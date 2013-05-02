«Будівельник» знову переміг на шляху до фіналу Суперліги

Як передає кореспондент УНІАН, гра у Львові проходила на тлі переваги киян у серії, яку вони отримали на своєму майданчику. І господарям у цьому випадку не було чого втрачати.

У перших трьох чвертях на майданчику йшла рівна гра. Більш того, перевагу у чотири бали, яку львів'яни отримали у першій 10-хвилинці, команді вдалося зберегти до великої перерви. І лише у третій чверті, що вважається у баскетболі ключовою, кияни зуміли зрівняти рахунок.

Ключовою у даному конкретному матчі стала четверта 10-хвилинка, яку гості провели у повну силу, не шкодуючи ані себе, ані противника. Підсумок - 31:16, переконлива перемога у конкретному періоді і грі в цілому.

Найкращим гравцем матчу у складі гостей став американський легіонер Малкольм Ділейні, який набрав 23 очки.

Четвертий матч серії відбудеться у Львові 3 травня.

Як повідомляв УНІАН, в іншій півфінальній парі маріупольський «Азовмаш» виграв у запорізького «Ферро-ЗНТУ» з рахунком 2:0. Третій матч у протистоянні цих команд відбудеться 2 травня у Маріуполі.