Два українці вийшли у другий раунд тенісного турніру в Тунісі
18:02, 01 травня 2013Спорт
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Українські тенісисти Олександр Недовєсов та Іван Сергєєв успішно подолали стартовий бар'єр на великому турнірі серії Challenger із призовим фондом 125 тис. доларів, який відбувається в Тунісі.
Турнір триватиме до 5 травня
Як повідомляє офіційний сайт змагань, в першому раунді Недовєсов переграв Скандера Мансурі з Тунісу – 6:4, 3:6, 6:1.
Сергєєв на старті зустрічався з італійцем Маттео Віолою (7). За рахунку 4-6 7-6(2) 5-3 на користь українця суперник відмовився від продовження боротьби через травму.
Турнір у Тунісі триватиме до 5 травня.
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