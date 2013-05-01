Два українці вийшли у другий раунд тенісного турніру в Тунісі

Як повідомляє офіційний сайт змагань, в першому раунді Недовєсов переграв Скандера Мансурі з Тунісу – 6:4, 3:6, 6:1.

Сергєєв на старті зустрічався з італійцем Маттео Віолою (7). За рахунку 4-6 7-6(2) 5-3 на користь українця суперник відмовився від продовження боротьби через травму.

Турнір у Тунісі триватиме до 5 травня.