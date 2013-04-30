Сьогодні підопічні Моуріньйо спробують створити диво в Лізі чемпіонів

Сьогодні ввечері в Мадриді відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів, в якому "Реал" спробує створити диво і відіграти різницю у три голи в дортмундської "Боруссії", яка тижнем раніше розгромила підопічних Моуріньйо 4:1.

Додав оптимізму "Реалу" найкращий бомбардир команди - Кріштіану Роналду, який повністю відновився від пошкодження, отриманого в першому півфіналі. Крішті в понеділок почав тренування в загальній групі, пише газета Сегодня.

Керівництво "Реала" вважає, що найважливішу роль в успіху команди повинні зіграти вболівальники, і відправило всім передплатникам у соціальних мережах повідомлення з проханням прийти і підтримати команду на трибунах "Сантьяго Бернабеу". Головним вболівальником "вершкових" може виявитися екс-форвард "Реала" Рауль, який попросив свій нинішній клуб з Катару "Аль-Садд" відпустити його в Мадрид.

Незважаючи на всі "за", наставник дортмундців Юрген Клопп поки не дивиться в бік "Вемблі", де 25 травня буде розіграний трофей: "Ніхто не говорив, що" Боруссія "вже вийшла у фінал ЛЧ".

1/2 Ліги чемпіонів

Вівторок, 30 квітня

Реал - Борусія Д

Трансляція: 2 +2, 21:45. Перший матч - 1:4

Середа, 1 травня

Барселона - Баварія

Трансляція: Україна, Футбол +, 21:45 Перший матч - 0:4