Блохін - про своє видалення з поля: Принаймні, матом судді я нічого не говорив

Головний тренер київського футбольного клубу «Динамо» Олег Блохін після переможного матчу напередодні увечері з дніпропетровським «Дніпром» (2:0) прокоментував гру.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції на питання журналістів про видалення О.Блохін з посмішкою відповів: «Я це не обговорюю. Видалив – та й видалив. Таке буває, коли хороша гра на нервах. Принаймні, матом судді я нічого не говорив».

Щодо ходу гри тренер киян зазначив: «Хороша гра, команди билися. Думаю, що матч відповідав своєму рівню. У першому таймі ми виглядали краще за суперника, а після перерви віддали йому перевагу. Чому так відбулося - треба розбиратися. Але в цілому, вважаю, перемогли заслужено».

Як повідомляв УНІАН, у другому таймі матчу «Динамо» - «Дніпро» з тренерської лави за суперечку з арбітром був видалений О.Блохін.

Вигравши у «Дніпра», київський клуб піднявся на друге місце у турнірній таблиці, обійшовши харківського «Металіста».

Сьогодні увечері відбудеться центральний матч 26-го туру української футбольної прем`єр-ліги, в якому найсильніший на сьогодні клуб країни - донецький «Шахтар» - прийме на своєму полі «Металіста».