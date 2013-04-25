ФФУ оштрафувала клуби за нецензурщину і фаєр-шоу вболівальників

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України сьогодні прийняв кілька рішень щодо штрафних санкцій, які стосуються ряду клубів Прем’єр-ліги.

Як повідомляє офіційний сайт ФФУ, за неправомірні дії вболівальників «Таврії» 17 квітня під час матчу ¼ фіналу Кубка України із «Севастополем» сімферопольський клуб має виплатити 75 тис. грн.

Головний тренер маріупольського «Іллічівця» Микола Павлов має виплатити штраф у розмірі 5 тис. грн за порушення вимог пункту 9 статті 15 Регламенту змагань Прем’єр-ліги (щодо обов’язкового рукостискання головних тренерів команд до та після закінчення матчу) після матчу 25-го туру Чемпіонату України з полтавською «Ворсклою», який відбувся 19 квітня. Він відмовився потиснути руку тренеру "Ворскли" Сергію Свистуну.

Фінансові санкції у 25 тис. грн застосовані також до ФК «Динамо» за використання шанувальниками київської команди піротехнічних засобів і скандування образливих виразів 20 квітня під час матчу 25-го туру з луганською «Зорею». Крім того, за порушення пункту 1 статті 49 Регламенту змагань Прем’єр-ліги щодо обов’язкової участі головного тренера та футболіста команди у флеш-інтерв’ю після матчу із «Зорею» київський клуб і його головний тренер мають надати письмові пояснення.

За скандування нецензурних виразів уболівальниками «Динамо» під час матчу 24-го туру Чемпіонату України із львівськими «Карпатами» 13 квітня київський клуб має виплатити 25 тис. грн.

125 тис. грн − ціна неправомірних дій уболівальників ФК «Дніпро» на стадіоні «Дніпро-Арена» 21 квітня під час матчу 25-го туру з донецьким «Шахтарем».

«Шахтар» також зобов’язаний буде сплатити штраф у розмірі 50 тис. грн за використання вболівальниками клубу піротехнічних засобів та пошкодження індивідуальних пластикових сидінь під час цього ж матчу.

Штраф львівского ФК «Карпати» за скандування вболівальниками нецензурних виразів та використання піротехнічних засобів − 30 тис. грн. Ці порушення були зафіксовані на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського 22 квітня під час гри 25-го туру Чемпіонату України з київським «Арсеналом».