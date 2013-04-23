У ФФУ погрожують санкціями київському Динамо

З київського "Динамо" можуть зняти очки чи примусити провести матч без глядачів, якщо клуб і надалі буде відмовлятися давати інтерв'ю офіційному мовнику Прем`єр-ліги ТРК "Футбол". Про це заявив перший віце-президент Федерації Футболу України Сергій Стороженко в інтерв'ю каналу "Футбол".

"Я сподіваюся, що це якась емоційна реакція, і я не думаю, що вище керівництво клубу може піти на таке порушення і таку неповагу до всього футбольного суспільства. Тому що офіційний мовник працює не для себе, він працює для глядачів, - відзначив С. Стороженко. – Такого нехтування регламентом бути не може, бо ФК "Динамо" завжди був взірцем для всіх. Якщо такий клуб, як "Динамо", може дозволити собі нехтувати регламентом - що ж казати про інших? Такої неповаги у футболі бути не може».

За словами С.Стороженка, на великій європейській нараді у Римі представники керівництва УЄФА розповіли, що великі та багаті клуби немає сенсу штрафувати, треба приєднувати інші санкції, які спонукали б клуби бути законослухняними.

"Наприклад, заборона на трансферну діяльність у певний період, або проведення матчу без глядачів, або навіть зняття очків. Я не можу сказати, яке рішення прийме Контрольно-дисциплінарна інстанція цього разу, але повинно бути рішення більш суворе", - додав С.Стороженко.