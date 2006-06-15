Геї вибрали найсексуальнішого футболіста на ЧС-2006 (фото)

Голландський журнал для чоловіків нетрадиційної орієнтації "Гей Крант" визначив найсексуальнішого, на їх думку, футболіста.

Секс-символом нинішнього чемпіонату світу, за версією голландського видання, став півзахисник збірної Португалії і "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналдо.

Читачі журналу визнали гравця "найкрасивішим, найпривабливішим і найсексуальнішим" футболістом, який виступає на ЧС-2006.

На цьому журнал не зупинився - була складена символічна збірна "найпривабливіших і найчарівніших".

У команду мрії чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації потрапили: Маркус Розенберг, Майкл Оуен, Девід Бекхем, Робін ван Персі, Фредрік Юнгберг, Кака, Фернандо Торрес, Ян Кромкамп і Ікер Касільяс.

Не потрапив в стартовий склад Рууд ван Ністелроей - він виявився на лавці запасних.

Крім нього, там виявилися Нельсон Вальдес, Франческо Тотті і Освальдо Санчес.

На жаль, не був вибраний суддя, що бере участь на ЧМ-2006.

Особливо хочемо відзначити, що українських футболістів в цьому списку немає.

Кореспондент