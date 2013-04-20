Збірна України завоювала путівку в другий дивізіон чемпіонату світу з хокею

Як повідомляє кореспондент УНІАН, до вирішального матчу змагань українська збірна підійшла з великими кадровими втратами. Через травми в попередніх іграх не зуміли вийти на майданчик три основних форварда - Дмитро Німенко, Артем Гніденко та Максим Квітченко.

Матч розпочався для збірної України з найшвидше пропущеної шайби у всьому турнірі. Вже на 13-й секунді Томаш Малясінский відкрив рахунок - 1:0 на користь поляків. А на 7-й хвилині він же подвоїв перевагу гостей. Прийти в себе господарі зуміли лише на початку другого періоду, коли почала виходити гра в атаці. А переломний момент настав у середині гри, коли з різницею в 13 секунд українці забили два голи. У складі команди відзначилися Роман Благой та Олег Шафаренко - 2:2. А за півтори хвилини до кінця періоду Олег Тимченко вже вивів українців вперед - 3:2. На самому початку третього періоду Олександр Матерухін довів перевагу господарів до двох голів - 4:2.

Проте, як виявилося, заспокоюватися гравцям збірної України було рано. На 53-й хвилині Єжи Габрис скоротив розрив до мінімуму - 4:3, забезпечивши напружену кінцівку. Втім, українці зуміли відстояти свої ворота в недоторканності. Таким чином, збірна України набрала 14 очок з 15 можливих, зайняла перше місце в підсумковій турнірній таблиці і завоювала єдину путівку до Дивізіону 1А (17-22 команди світу).

Вже наступного року українські хокеїсти зможуть поборотися за путівку в елітний дивізіон, компанію 16 найсильніших хокейних збірних світу.