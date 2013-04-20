Український гімнаст виграв золото на чемпіонаті Європи

У Москві завершився передостанній день змагань чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, в рамках якого українець Ігор Радівілов виграв фінальні змагання на кільцях.

Як передає кореспондент УНІАН, змагання на кільцях завершували програму дня. У попередніх чотирьох фіналах (по два у чоловіків і жінок) українці залишилися без нагород. У змаганнях на кільцях золоті медалі вибороли українець Ігор Радівілов і француз Самір Айт Саїд, що набрали по 15,466 бала. Бронзовими призерами стали італієць Маттео Моранді і француз Данні Пінчейро-Родрігес, що також одержали однакові оцінки - по 15,433.

Як повідомляв УНІАН, раніше бронзову нагороду в багатоборстві виборов Олег Верняєв. Чемпіонат Європи, що проходить у столиці Росії, завершиться у неділю, 21 квітня.

Цього дня також будуть розіграні п'ять комплектів нагород в окремих вправах.