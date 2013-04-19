«Українські отамани» впевнено вийшли у фінал WSB

Як повідомляє кореспондент УНІАН, українська команда починала цей матч з форою в одне очко. Напередодні, під час процедури зважування, представник італійської команди Даніеле Лімоне виявився важчим максимально можливої ваги і був дискваліфікований. Проте його бій з Миколою Буценко відбувся як показовий: спортсмени відпрацювали всі п'ять раундів, але судді не підводили підсумок.

Надалі відбулися чотири бої, в яких «Отамани» перемагали за очками. Василь Ломаченко впевнено здолав Доменіко Валентіно, Дмитро Митрофанов у впертій боротьбі переміг Мішеля Тавареса, Олександр Гвоздик був сильнішим за Абдельафіда Бенчабла, а у вирішальному поєдинку Олександр Архипенко зумів здолати Тоні Йока.

Таким чином, «Українські отамани» вийшли у фінал змагань, які пройдуть у столиці Казахстану - Астані. Там вони зустрінуться з переможцем пари, в якій зійшлися мексиканська і казахстанська команди. Перший матч у Мексиці виграли представники Казахстану - 3:2.

Як повідомляв УНІАН, фінал відбудеться 10-11 травня.