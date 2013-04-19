Результати жеребкування 1/2 Кубка України з футболу
11:13, 19 квітня 2013Спорт
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«Шахтар» зіграє в півфіналі Кубка з «Севастополем».
Шахтарю дістався аутсайдер
У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка України.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, процедура проходила методом «сліпого жеребу». Всі чотири команди знаходилися в одному кошику, і кожна з них могла потрапити на будь-яку.
Також методом сліпого жеребу визначалася команда господар поля майбутніх півфіналів. У Кубку України на всіх етапах змагань переможець визначається в одному матчі.
У підсумку, жереб визначив такі пари: «Севастополь» - «Шахтар», «Чорноморець» - «Дніпро».
Як повідомляв УНІАН, півфінали пройдуть 8 травня, а фінал - 22 травня.
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