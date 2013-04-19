Результати жеребкування 1/2 Кубка України з футболу

У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка України.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, процедура проходила методом «сліпого жеребу». Всі чотири команди знаходилися в одному кошику, і кожна з них могла потрапити на будь-яку.

Також методом сліпого жеребу визначалася команда господар поля майбутніх півфіналів. У Кубку України на всіх етапах змагань переможець визначається в одному матчі.

У підсумку, жереб визначив такі пари: «Севастополь» - «Шахтар», «Чорноморець» - «Дніпро».

Як повідомляв УНІАН, півфінали пройдуть 8 травня, а фінал - 22 травня.