Тренери олімпійців отримають земельні ділянки в Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської ради.

Як пояснила заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега, тренерам київських спортсменів – чемпіонів та призерів ХХХ літніх Олімпійських ігор та XIV літніх Паралімпійських ігор, буде запропоновано звернутись до Київської міської ради з клопотанням про одержання в межах норм безоплатної передачі земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Серед 10 тренерів, які мають отримати ділянки, Анатолій Ломаченко - тренер олімпійського чемпіона з боксу Василя Ломаченка, Григорій Данько - тренер срібного призера з вільної боротьби Валерія Андрійцева, Ніна Кожух - тренер дворазового бронзового призера Паралімпійських ігор з плавання Сергія Кліперта, та інші відомі тренери олімпійських та паралімпійських чемпіонів.