На «Олімпійському» можна сфотографуватись з Кубком світу ФІФА

Сьогодні на НСК «Олімпійський» було презентовано Кубок світу ФІФА – приз, який раз на чотири роки отримує команда-переможниця чемпіонату світу з футболу.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, на офіційній частині урочистої презентації Кубку виступив тренер національної збірної України − Олександр Заваров. В своїй промові він зазначив, що йому надзвичайно приємно бути присутнім на цій події, оскільки він - учасник двох чемпіонатів світу, вперше має можливість бачити Кубок світу настільки близько. Також, О.Заваров наголосив, що як тренер національної збірної вірить, що Кубок світу ФІФА приїде в Україну не на один день, а на чотири роки. А тренерський штаб команди та футболісти докладуть максимум зусиль для того, аби це відбулось якомога швидше.

Учасники та гості заходу згадали і поки що найбільший успіх збірної України − вихід в 1/4 фіналу ЧС-2006 року в Німеччині - та висловили сподівання, що наша команда зуміє вибороти путівку до фінальної частини Кубку світу, який наступного року пройде в Бразилії.

Нагадаємо, що Кубок світу ФІФА пробуде в Києві один день, після чого вирушить до Бельгії. Всі охочі будуть мати можливість побачити головний трофей світового футболу та за бажанням сфотографуватись з ним на НСК «Олімпійський» до 20.00.