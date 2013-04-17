Ферро-ЗНТУ та Азовмаш вийшли у півфінал плей-офф Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в обох серіях до чотирьох перемог рахунок був 3:1 і обидві команди проводили свої матчі вдома.

Раніше за часом почалася гра в Запоріжжі, де опонентом «Ферро» були «Черкаські Мавпи». І тут протягом трьох чвертей йшла більш-менш рівна гра. Перша 10-хвилинка завершилася внічию, друга - з незначною перевагою черкащан, а в третій господарі майже наздогнали опонентів, програючи перед вирішальною чвертю з символічною різницею в одне очко. А вже в четвертому періоді перевага господарів була беззаперечною - 22:10.

У підсумку, 94:83 у матчі і 4:1 у серії на користь запорізького клубу. Найкращим гравцем матчу у складі переможців став американський легіонер Річард Гуінн, який набрав 23 очки.

У Маріуполі хід матчу був зовсім іншим. Господарі майданчика з «Азовмашу» виграли в основний час у «Донецька» лише одну чверть - другу - з перевагою в п'ять очок. Першу, третю і четверту виграли гості. Двічі з перевагою в 2 бали, один раз - в 1. А в овертаймі вже перевага господарів майданчика склала символічний один бал - 10:9. У підсумку, «Азовмаш» виграв матч з рахунком 97:96 і серію з рахунком 4:1. Найкращим гравцем у складі маріупольців став американець Лінн Грір - 21 бал.

У ще одній серії київський «Будівельник» виграв третій матч у протистоянні з івано-франківською «Говерлою», зробивши рахунок у серії 3:1. Гра в Івано-Франківську вийшла вкрай напруженою і завершилася перемогою столичного клубу з мінімальною перевагою в один бал - 78:77. Вирішальною в цьому матчі стала третя чверть, яку столичні баскетболісти виграли з різницею в 6 очок. П'ятий матч у цій серії відбудеться 20 квітня у Києві.

Як повідомляв УНІАН, першим півфіналістом української баскетбольної Суперліги стала львівська «Політехніка-Галичина», яка виграла свою серію у южненського «Хіміка» з рахунком 4:0.