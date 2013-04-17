Дніпро вийшов до 1/2 Кубка України

У Луцьку завершився другий чвертьфінальний матч Кубка України з футболу, в якому «Волинь» програла на своєму полі дніпропетровському «Дніпру» - 0:2.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, гра в Луцьку стала серйозним викликом для дніпропетровського клубу, який після зимової перерви провів ряд невиразних ігор, як на міжнародній, так і на внутрішній арені. У результаті цього команда займає четверте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, істотно відстаючи від «Металіста» у боротьбі за друге місце і путівку в Лігу чемпіонів.

Незважаючи на всі проблеми, кубковий матч у Луцьку став для «Дніпра» позитивним, як у сенсі результату, так і якості демонстрованої гри. Отримавши ігрову перевагу, гості реалізували його, забивши гол на 45-й хвилині, коли Сергій Кравченко красивим ударом вразив ворота Віталія Неділька. А в кінцівці гри гості впевнено зупиняли спроби штурму своїх воріт «Волинню», після чого самі забили гол.

У доданий арбітром час вихід один на один з воротарем лучан реалізував Матеус.

Як повідомляв УНІАН, першим півфіналістом Кубка України сьогодні став Севастополь, який здолав у серії пенальті сімферопольську «Таврію». Попереду ще два матчі.