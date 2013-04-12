Микола Павлов очолив Іллічівець

В офіційній заявці маріупольського футбольноо клубу «Іллічівець» з’явився головний тренер – Микола Павлов, повідомляє офіційний сайт української футбольної Прем’єр-ліги.

«Іллічівець» подав до ПЛ документи, які дозволяють М.Павлову приступити до виконання обов’язків і перебувати під час проведення ігор у технічній зоні команди.

Перший матч фахівця на тренерській лаві після тривалої перерви відбудеться вже сьогодні у Луцьку проти «Волині». Початок - о 17.00.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Федерація футболу України завершила розгляд позову М.Павлова до ФК «Ворскла» (Полтава), в якому колишній тренер клопотав про розірвання трудових відносин з полтавським клубом без відшкодування матеріальних збитків з обох боків. Попре це, у ФФУ визнали, що М.Павлов залишив клуб одноосібно, з порушенням контракту. Через це ФФУ прийняла рішення визнати контракт недійсним, але змусила спеціаліста протягом п’яти місяців сплатити штраф полтавському клубу у розмірі 200 тис. доларів.