Колишній тренер «Ворскли» заплатить клубу $200 тисяч

Палата з вирішення спорів Федерації футболу України відмовила екс-тренеру «Ворскли» Миколі Павлову у задоволенні вимог щодо розірвання контракту з полтавським клубом без будь-яких виплат кожної зі сторін, водночас палата частково задовольнила вимоги «Ворскли» про визнання контракту розірваним без поважних причин та про виплату тренером компенсації на користь клубу.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, згідно з рішенням у справі 58/01/2013 «Про заяву від 09.01.2013 року Павлова М.П. щодо розірвання контракту з Товариством з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Ворскла» Полтава та видачі йому трудової книжки», прийнятим ФФУ 3 квітня 2013 року, Палата з вирішення спорів відмовила екс-наставнику «Ворскли» у задоволенні його вимог щодо розірвання контракту, укладеного 31 грудня 2010 року між ним та полтавським клубом, за угодою сторін.

Таким чином, контракт М.Павлова з «Ворсклою» вважається достроково розірваним з 1 червня 2012 року без поважних причин з вини спеціаліста.

Екс-тренера «Ворскли» зобов’язали протягом 5 місяців з моменту набуття чинності рішення виплатити «Ворсклі» компенсацію за дострокове розірвання контракту у розмірі, еквівалентному 200 тис. доларів США, що підлягає сплаті у гривні, відповідно до офіційного курсу НБУ на день проведення розрахунків.

Палата з вирішення спорів ФФУ також зобов’язала «Ворсклу» оформити звільнення головного тренера із клубу та видачі йому трудової книжки, а також забезпечення можливості його безперешкодного працевлаштування.