Три українські телеканали одержали права на показ відбору Євро-2016 і ЧС-2018

Як повідомили УНІАН у «Медіа Груп Україна», таким чином, офіційним транслятором кваліфікаційних матчів збірної України на Чемпіонат Європи-2016 і Чемпіонат світу-2018 з моменту початку відбірного циклу Євро-2016 стає телеканал «Україна». Угода «Медіа Група Україна» з УЄФА також включає пакет ексклюзивних прав на трансляції групою спортивних каналів «Футбол» і «Футбол+» домашніх матчів збірних провідних європейських країн у кваліфікації на чемпіонат Європи-2016 і на чемпіонат світу-2018.

«Відбірний цикл до Євро-2016 відбуватиметься в абсолютно новому форматі, - відзначив директор каналу «Футбол» Олександр Денисов. - УЄФА реформує кваліфікацію, і тепер футбольні матчі відбору відбуватимуться з четверга по вівторок, а час початку матчів стане фіксованим: у четвер, п'ятницю, понеділок і вівторок поєдинки стартуватимуть о 21.45 за київським часом, а у суботу і неділю - о 19.00 і 21.45. На каналі «Україна» глядачі зможуть побачити всі матчі збірної України у відбірних циклах на Євро-2016 і чемпіонат світу-2018, а на каналах «Футбол» і «Футбол+» транслюватимуться кваліфікаційні матчі провідних «футбольних» країн. Це дозволить українським вболівальникам побачити максимальну кількість ігор, з чим я всіх і вітаю».

Крім того, до матчів збірної України в кваліфікації на Євро-2016 і на ЧС-2018 група спортивних каналів «Футбол» і «Футбол+» випустить спеціальні тематичні програми, багатогодинні марафони, присвячені цим поєдинкам.