Збірна України з хокею виграла другий матч поспіль у клубу КХЛ

Як передає кореспондент УНІАН, у Чехові відбувся другий матч у рамках підготовки команди Олександра Куликова до чемпіонату світу в групі 1В, який відбудеться з 14 по 20 квітня в Донецьку.

На відміну від вчорашньої гри, коли команди в основний час закинули на двох вісім шайб (збірна України виграла в серії булітів – 5:4), сьогодні гравці обмежилися лише одним голом у кожному з періодів. Рахунок відкрили хокеїсти «Витязя», але потім, у середині другого періоду Олександр Шафаренко зрівняв результат, а в середині третього Артем Гніденко вивів збірну України вперед. Цей гол і став вирішальним у матчі.

Сьогодні ввечері збірна України повернеться до Донецька, де продовжить підготовку до чемпіонату світу.