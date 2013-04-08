Український гімнаст виграв етап Кубка світу в Токіо

Як повідомили УНІАН у Національному олімпйському комітеті України, у столиці Японії розігрувалися нагороди лише в багатоборстві. Українець краще за суперників виконав вправи на коні, кільцях та опорний стрибок. При цьому підопічний Геннадія Сартинського рівно пройшов і всі інші снаряди.

Переможна сума українського гімнаста – 90,375 балів.

Ця перемога дозволила О.Верняєву увійти до трійки найкращих багатоборців за підсумками Кубка світу сезону 2012/13. Він набрав у підсумку 120 балів.

Нагадаємо, що місяць тому на змаганнях такого ж рівня у США О.Верняєв посів друге місце з результатом 87,298.