«Динамівця» дискваліфікували перед матчем з «Шахтарем»

Як повідомляє сайт телеканалу «Футбол», Є.Хачеріді дискваліфікований за завдання удару футболісту «Чорноморця» Лучіану Бурдужану. Захисник «Динамо» штовхнув ногою суперника, який перебував на газоні. Арбітр поєдинку не покарав захисника киян, проте КДК ФФУ ухвалив рішення дискваліфікувати футболіста «біло-синіх».

Таким чином, Є.Хачеріді пропустить гру з донецьким «Шахтарем», а також поєдинки з львівськими «Карпатами» і луганською «Зорею».

Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 7 квітня.