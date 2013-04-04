«Динамівця» дискваліфікували перед матчем з «Шахтарем»
17:22, 04 квітня 2013Спорт
1812
Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України виніс жорсткий вердикт щодо епізоду за участю захисника «Динамо» Євгена Хачеріді в матчі з одеським «Чорноморцем» - дискваліфікація на три матчі.
Хачеріді пропустить гру з донецьким «Шахтарем»
Як повідомляє сайт телеканалу «Футбол», Є.Хачеріді дискваліфікований за завдання удару футболісту «Чорноморця» Лучіану Бурдужану. Захисник «Динамо» штовхнув ногою суперника, який перебував на газоні. Арбітр поєдинку не покарав захисника киян, проте КДК ФФУ ухвалив рішення дискваліфікувати футболіста «біло-синіх».
Таким чином, Є.Хачеріді пропустить гру з донецьким «Шахтарем», а також поєдинки з львівськими «Карпатами» і луганською «Зорею».
Матч «Динамо» - «Шахтар» відбудеться 7 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter