Безногий бігун, який застрелив свою подругу, вирішив відновити тренування

Суд Преторії наприкінці березня пом'якшив умови звільнення О.Пісторіуса під заставу і дозволив йому залишати межі країни. Легкоатлет отримав можливість брати участь у змаганнях за кордоном.

Один з стартів, в яких потенційно може взяти участь О.Пісторіус, - чемпіонат світу з легкої атлетики в Москві, який відбудеться в серпні.

У середу О.Пісторіус на зустрічі з тренером Емпі Лоу обговорив повернення в спорт. Під час бесіди південноафриканець розповів, що йому не терпиться приступити до тренувань. Разом з тим, агент спортсмена Піт ван Зіл не зміг назвати точні дати повернення легкоатлета до змагань. «Тільки Пісторіус може дати нам відповідь на це питання. Коли спортсмен не тренується протягом тривалого часу, йому складно так одразу почати брати участь у змаганнях», - сказав ван Зіл.

Як повідомляв УНІАН, О.Пісторіус застрелив свою подругу в ніч на 14 лютого. За словами спортсмена, він прийняв жертву за грабіжника. У ПАР дійсно відбувається багато випадків пограбувань приватних будинків, через що домовласники в переважній більшості, легально купують зброю для самооборони. Втім, в даному конкретному випадку у поліції є сумніви щодо того, що спортсмен говорить правду. На думку поліцейських, це могло бути навмисне вбивство. За кілька годин до трагедії сусіди чули, як О.Пісторіус і його супутниця сварилися в будинку спортсмена.