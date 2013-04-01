Українські дзюдоїсти везуть повний комплект медалей з Гран-прі

У турецькому Самсуні завершився етап Гран-прі з дзюдо, в якому збірна України завоювала три нагороди - золото, срібло і бронзу.

Як повідомляє офіційний сайт змагань, бронзу в категорії до 100 кг завоював Дмитро Лучин, срібло у вазі до 81 кг на рахунку Віталія Дудчика, а перемогу у ваговій категорії до 66 кг здобув Георгій Зантарая.

Один з найтитулованіших дзюдоїстів в історії України Г.Зантарая (чемпіон світу-2009 і чемпіон Європи-2011) вже цього року, перейшовши у важчу вагову категорію, здобув другу перемогу. Раніше він виграв Континентальний кубок у Варшаві.

Цього разу у Г.Зантарая п'ять перемог поспіль. У першому раунді завдяки «іпону» українець обіграв представника Молдови Євгена Време, в другому та ж оцінка принесла йому перемогу над Міяграгчаа Санжаасуреном з Монголії. У чвертьфіналі дві оцінки «юко» принесли йому перемогу над французом Дімітрі Драгином. А півфінал між Г.Зантарая і представником Казахстану Сергієм Лімом тривав менш як 1,5 хвилини - «іпон». У фіналі з ізраїльтянином Голаном Поллаком перемогу українцеві принесли дві оцінки «юко».

Нагадаємо, що це був другий етап Гран-прі у 2013 році. У першому, який відбувся у середині лютого в німецькому Дюсельдорфі, українці участі не брали.